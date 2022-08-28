«رحومة» يقرر القبض على باشاغا وجويلي وعبدالجليل وصوان بتهمة ترويع أهالي طرابلس

أصدر المدعي العام العسكري طرابلس “مسعود رحومة” الموالي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بالقبض على رئيس حكومة الاستقرار “فتحي باشاغا”، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، ووزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق الرسمي باسمها، عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطى محمد صوان.

وطالب رحومة، في خطابه، مصلحة الجوازات والجنسية، بوضع أسماء باشاغا وجويلي وعبدجليل وصوان، على قوائم الممنوعين من السفر بتهمة ترويع أهالي طرابلس.

وبحسب الخطاب الموجه من رحومة إلى مصلحة الجوازات، فإنه أشار إلى التحقيقات الجارية لديه في القضية رهن التحقيق والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الأمنين بتاريخ 27/8/2022، وفقا للخطاب.

أضاف الخطاب:” يطلب منكم وضع أسماء المذكورين بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول”.