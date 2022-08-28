أعيان من العزيزية يدعون الدبيبة لزيارة ورشفانة

دعا أعيان من بلدية العزيزية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لزيارة منطقة ورشفانة ولقاء أعيانها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء الأحد، مع أعيان من بلدية العزيزية، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعضو مجلس النواب عمر تنتوش، وعميد بلدية العزيزية بشير رمضان.

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ونقل بيان لحكومة الوحدة الوطنية، نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، بأن رئيس أعيان العزيزية، أكد خلال اللقاء «دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية».

جاء اللقاء، في أعقاب اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة، بحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.