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جهاز المباحث الجنائية يباشر إزالة مخلفات الحرب الناجمة عن اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

باشر أعضاء مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية بطرابلس، بإزالة مخلفات الحرب الناجمة عن الاشتباكات التي دارت في طرابلس.

 ولفتت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إلى أنه تم انتشال صاروخ غير متفجر استقر بجانب منز بطريق السور، كما تم إزالة عدد من القذائف غير المتفجرة مختلفة الأعيرة في أماكن مختلفة بمناطق “باب بن غشير ومستشفى شارع الزاوية”.

وأشارت الداخلية إلى أن من رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء، محمود عاشور، أصدر تعليماته بتشكيل فريق خبراء من أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لحصر وتقييم الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات.

 ودعا الجهاز المواطنين ممن تعرضت أملاكهم لأضرار الاشتباكات بضرورة التوجه إلى مراكز الشرطة بمحيطهم الإداري وفتح محاضر بوقائع الأضرار وإثباتها.


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صحيفة العنوان الليبية

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