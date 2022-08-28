اللافي : اللجوء للقوة لا يخدم البلاد وآن الآوان لتجاوز كافة الخلافات

طرابلس 28 أغسطس 2022 (وال)- ترحم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أرواح من قضوا جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس يوم أمس، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقال اللافي – عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – إن المجلس الرئاسي لن يخذل أبناء الوطن، وسيُواصل السير نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، الذي قطع فيه خطوات ملموسة، مؤكدًا عدم التفريط فيما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.

وأشار إلى أن الدرس المستفاد من تاريخ ليبيا الحديث يدعونا إلى عدم اللجوء للقوة لحسم التنافس السياسي، باعتباره أمرًا لا يخدم البلاد بل يدخلها فيما لا يحمد عقباه.

وقال اللافي: “لقد آن الآوان لتجاوز كافة الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وصولًا لانتخابات حرة نزيهة”. (وال)

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