الفيلم الليبي ‘شمعة’ في قائمة 18 فيلما مرشحة للفوز بمسابقة المهرجان الأورو إفريقي بالمغرب

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

29 August, 2022

اختير الفيلم السينمائي الليبي ” شمعة ” ضمن18 فيلما متقدمة للمسابقة النهائية في الدورة الثالثة من المهرجان الأورو إفريقي ” بتزنيت “في المغرب من بين 100 فيلم تقدمت للمشاركة في الفعاليات التى تنتظم خلال الفترة من 12 الى 23 اكتوبر المقبل

ويتنافس “شمع” للمخرج فرج الشطشاط ، في القائمة المختارة للمنافسة النهائية مع عدد من الأفلام المهمة منها الفيلم الروائي المصري “موعد حياة” بطولة النجم احمد بدير وإخراج عمرو البهيدى، و الحاصل على جائزة وحيد حامد كأفضل فيلم روائى قصير بقصر السينما بمصر، ومن فرنسا الفيلم القصير على رصيف الأمل ، ومن هولندا فيلم السفير ، وعدة افلام من غينيا واليابان وإسبانيا ودول اخرى

وسبق أن اختير الفلم في مهرجان سوس السينمائي الدولي للفيلم القصير بالمغرب في دورته الرابعة عشر ضمن 17 فيلم رشحو للمسابقة من بين 176 فيلم .

ويقول صانع الفيلم المخرج فرج الشطشاط لبوابة افريقيا الاخبارية ” شمعة فلم قصير كتبت السيناريو والحوار وهو من بطولة جمال الفريخ ومدته 13 دقيقة ، تدور أحداثه في غرفة ، يعتمد على الرمزية في تناوله لقضية انسانية من خلال طرح جملة سينمائية تعكس معاناة المواطن الليبي خلال العشر سنوات العجاف وما خلفته الحروب نفسيا واجتماعيا”.