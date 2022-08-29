بالخير: لن تكون هناك انتخابات قبل 5 سنوات على الأقل

انتقد الشعاب بالخير عضو مجلس النواب، ما آلت إليه الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، بعد الاشتباكات الأخيرة التي روعت الآمنين واغتالت الأبرياء.

وقال بالخير:” نحن وأنتم المارون عبر تاريخ هذه الأرض سجلوا أسماءكم في قوائم العابرون كما سجل الذين من قبلكم، وخذوا حصتكم من الدماء والخراب، وانصرفوا واتركوا لهم خبز البؤساء وقطرة ماء اتركوا لهم الأرض يابسة جرداء”

وأضاف:” سينبت من صلصالها برعم النماء هم الليبيون ونحن وأنتم المجرمون العابرون”

وتابع:” في ظل ما يحدث الآن لن تكون هناك انتخابات قبل 5 سنوات قادمة على الأقل”.