ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن اشتباكات طرابلس نتيجة صراع على السلطة والمال العام؛ لأنه لا توجد مؤسسات للدولة الليبية موحدة بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية، لذا الرادع الذي يردع الخارجين على قوانين الدولة غير موجود.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” حذر من اتساع رقعة الصراع خاصة مع توجه كتائب موالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا نحو طرابلس، قائلًا: “إن احتمال اتساع دائرة المواجهة وارد جدًا”.

وبين أن دخول حكومة باشاآغا إلى العاصمة مسألة وقت، وقد سبق واقترحت تشكيل قوة عسكرية من مدينة طرابلس لإقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة؛ لأنه غير مقبول تمسكه بمنصبه بعد انتهاء ولايته القانونية، وإقناع باشاآغا بالتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في زمن لا يتجاوز منتصف 2023.

وختم لنقي بالقول: “هذه القوة العسكرية المحايدة التي من طرابلس أراها قادرة على حسم موضوع الخلاف بين الدبيبة وباشاآغا”.

The post لنقي: دخول حكومة باشاآغا إلى العاصمة مسألة وقت.. وتمسك الدبيبة بمنصبه أمر غير مقبول first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية