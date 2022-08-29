لنقي: تعطيل القاعدة الدستورية قد يبقى الدبيبة في سدة الحكم لسنوات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي، إن مسألة إجراء الانتخابات تتطلب وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على البلاد وتشرف على العملية الانتخابية.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية، أن الانتخابات التي دعا إليها الدبيبة تتطلب إيجاد قاعدة دستورية وهذا من اختصاص مجلسي النواب والدولة ويبدو أن هذا الأمر بعيد المنال.

وتابع:” إذا لم ينجح مجلسا النواب والدولة في إيجاد قاعدة دستورية يمكن الدخول في حوار سياسي مثل ما حدث في جنيف ويكون هدفه إخراج قاعدة دستورية”.

واستطرد:” دون تنفيذ هذه الخطوات لن تجرى انتخابات، وقد يبقى الدبيبة في سدة الحكم لعدة سنوات أخرى”.