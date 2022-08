المرعاش: الولايات المتحدة وتركيا حافظتا على موقفهما الرمادي من طرفي النزاع في طرابلس

ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن حدوث اشتباكات بين ميليشيات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وقوات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أمر متوقع، بعد أن وصل باشاآغا إلى مرحلة اليأس من حصوله على ضوء أخضر أمريكي-تركي، حيث حافظت الولايات المتحدة وتركيا على موقفهما الرمادي من طرفي النزاع على السلطة في طرابلس، على حد تعبيره.

المرعاش وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز” قال: “إن هذا الموقف ينسجم تمامًا مع إستراتيجية كل منهما في الحفاظ على استمرار الفوضي والصراع وعدم الاستقرار دعمًا لمفهوم الدولة الفاشلة ليسهل عليهما استمرار الهيمنة على سيادة ليبيا”.

وأشار إلى أن باشاآغا يبدو أنه شعر أنه الخاسر الأكبر من استمرار هذا السيناريو، فعزم على المواجهة التي فرضها عليه عبد الحميد الدبيبة المتشبث بالسلطة.

وحول موازين القوى بين الطرفين قال المرعاش: “إن الميزان العسكري يتجه لصالح فتحي باشاآغا لحسم أمر السيطرة على طرابلس وطرد الدبيبة والميليشيات الموالية له”.

