المنقوش: مستمرون في الحياة رغم ماخلفته أحداث طرابلس من أحزان وجنائز وأضرار

ليبيا – قالت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش إنهم مستمرون في الحياة والوصول إلى مايتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات، رغم الأحداث المؤلمة التي شهدتها طرابلس أمس السبت.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضافت: “رغم الأحداث المؤلمة بالأمس لعاصمتنا التي خلفت حزنًا وجنائز وأضرارًا، نرى اليوم روح المقاومة لدى الشعب تتجدد، وكأنها رسالة للجميع ولكل من يحاول جر البلاد للفوضى والدمار، إننا مستمرون في الحياة والوصول إلى ما يتطلع له الشعب ألا وهو الانتخابات التي بدورها تحقق الأمن والاستقرار والسلام”.

