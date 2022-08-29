نقص المعروض يدعم الاتجاه الصعودي للنفط رغم قوة الدولار

صعدت أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة، اليوم الاثنين حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 بالمئة إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 بالمئة.

وقال محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة “أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض“.

وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية في مطلع الأسبوع مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض، في وقت سابق من اليوم، حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع معدلات الفائدة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس “في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي”.

وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء يُطلق عليهم تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.

وقالت وزارة النفط العمانية إنها تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق.

وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن أوبك ستدرس خفض الإنتاج لتعويض أي زيادة من جانب إيران في حالة رفع العقوبات النفطية المفروضة عليها إذا وافقت طهران على إحياء الاتفاق النووي.