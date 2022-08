ليبيا – سلطت تقارير تحليلية الضوء على ما أثارته الاشتباكات بالعاصمة طرابلس من مخاوف حول العودة إلى حرب شاملة وسط مواجهة سياسية مستمرة منذ شهور.

التقارير التي نشرها القسم الإنجليزي بشبكة “الجزيرة” الإخبارية القطرية ووكالتا الأنباء الفرنسية و”رويترز” الأميركية وتابعتها وترجمت المهم من مضامينها صحيفة المرصد نقلت عن مراسل الشبكة في العاصمة طرابلس مالك تراينا تأكيده وجود خشية وسط السكان من عودة الصراع واسع النطاق مجددا.

ونقلت التقارير عن المحلل السياسي عماد الدين بادي قوله:”أحذر من التصاعد السريع للعنف لأن حرب المدن لها منطقها الخاص فهي ضارة بالبنية التحتية المدنية وللناس على حد سواء ولذلك حتى لو لم تكن حربا طويلة سيكون هذا الصراع مدمرا للغاية كما رأينا بالفعل”.

وأضاف بادي قائلا:”هنالك من سيستفيد من انقسامات غرب ليبيا ويكون لديه موقف تفاوضي أفضل بمجرد زوال الغبار” في وقت أوضح فيه المحلل السياسي “ولفرام لاتشر” في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تحالفات البلاد المتغيرة كانت قصة لا تنتهي”.

وتابع “لاتشر”:”إن الجماعات المسلحة التي وجدت نفسها في نفس الجانب في قتال طرابلس ستصطدم غدا على أرض ومواقف وميزانيات فالفصائل التي كانت موالية للدبيبة بالأمس ستتحداه غدا” في وقت شددت فيه التقارير على أن الاشتباكات الأخيرة رسخت من وجود حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير تحليلية: الفصائل التي كانت موالية للدبيبة بالأمس ستتحداه غدًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية