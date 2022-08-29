أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة، اليوم الإثنين، على معظم مناطق غرب البلاد، ثم تسجل تراجعا غدا الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و40 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.