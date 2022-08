وكالات أنباء عالمية تتابع الأوضاع بالعاصمة طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة

ليبيا – واكبت تقارير ميدانية نشرتها وكالات الأنباء الفرنسية و”أسوشييتد برس” و”رويترز” الأميركيتان الوضع العام في العاصمة طرابلس بعد الاشتباكات الأخيرة.

التقارير التي تابعتها وترجمت أبرز ما ورد فيها صحيفة المرصد أكدت قيام مجاميع مسلحة بدوريات في شوارع شبه مهجورة في العاصمة في وقت أشار فيه العشرات من السكان من بينهم النساء والأطفال لتعرضهم إلى ظروف مروعة تمثلت في محاصرتهم في منازلهم والمباني الحكومية والمستشفيات.

وأضاف السكان إن 3 جثث على الأقل بقيت لساعات في الشارع بلا حراك قبل أن تتمكن سيارة إسعاف من الوصول إلى مكانها فيما طالب هؤلاء بعدم الكشف عن هويتهم خوفا من انتقام المسلحين منهم فيما أفادت امرأة كانت عالقة مع العديد من الأسر في شقة سكنية بما حصل معها.

وقالت المرأة:”نرى الموت أمام أعيننا وفي عيون أطفالنا وعلى العالم أن يحمي هؤلاء الأطفال الأبرياء” في وقت عانى جزء كبير من طرابلس من انقطاع التيار الكهربائي ليلا مع إغلاق العديد من الشركات لأبوابها وتوجيه مؤسسة النفط في العاصمة لموظفيها بالعمل عن بعد.

وأضافت التقارير إن السكان لا يزالون مرهقين من العنف المحتمل وبقي معظمهم في منازلهم فيما هرع كثيرون منهم إلى محلات البقالة عندما هدأت الاشتباكات لتخزين المواد الغذائية وغيرها من الضروريات مع قيام آخرين بتفقد أعمالهم ومنازلهم وسياراتهم المتضررة.

وقال أحد المدرسين ويدعى أبو سليم:”الميليشيات المسلحة خارجة عن السيطرة ومطلبنا بسيط للغاية حياة طبيعية” فيما بينت التقارير توجه العمال لإزالة الزجاج المحطم والحطام من الشوارع المليئة بأغلفة الذخيرة المستهلكة وعادت حركة المرور إلى العديد من الطرق.

ترجمة المرصد – خاص

