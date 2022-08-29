بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 29 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 29 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا وتسجل تراجع يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:36)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).