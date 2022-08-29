الارصاد: الحرارة مرتفعة وهذا موعد تراجعها.. وأمطار متوقعة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى مرتفعة هذا اليوم على اغلب مناطق غرب ليبيا حيث تتراوح مابين ( 33 – 38 ) مْ ومابين ( 39 – 43 ) مْ على الدواخل و مناطق الجنوب ، وتسجل تراجع يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير لاتزال درجات الحرارة معتدلة نسبيا على اغلب مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب يوم الغد قد يتخللها سقوط امطار خفيفة.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد مناطق غرب ليبيا نهاية الاسبوع ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه سيتم موافاة الجميع بمتابعة الحالة الجوية خلال النشرات اليومية القادمة.

والله اعلـــــــــــــــــــم