استمرار الحر في غرب ليبيا

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أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بقاء درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا.

وقال المركز، إن من المتوقع أن تتراوح الحرارة ما بين (33 – 38) درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون ما بين (39 – 43) مئوية على الدواخل ومناطق الجنوب.

ولفت المركز، إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل تراجعا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة مازالت معتدلة نسبيا على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وقال إن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-33) مئوية على أغلب مناطق الشرق.