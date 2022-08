المقريف يوجه بحصر الأضرار في المؤسسات التعليمية بسبب اشتباكات طرابلس

ليبيا – أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف تعليمات عاجلة إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية في الوزارة علي القويرح.

بيان صحفي صدر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن التعليمات تضمنت قيام المصلحة بعمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية على خلفية الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وبحسب البيان شدد المقريف على وجوب موافاته بتقرير عن هذه العمليات في غضون 3 أيام من تاريخ الـ28 من أغسطس الجاري.

