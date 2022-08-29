اليعقوبي: الدبيبة يريد تقديم المناصب كقربان لحفتر

هاجمت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب عن غريان، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لدعمه المليشيات وتقديم الرشاوى، على حد تعبيرها.

كتبت اليعقوبي على تويتر: “بدون تسويق للوهم، الحقيقة أن الدبيبة كل يوم تضعف قبضته للتمسك بالسلطة فهو ليس الحاكم بل هو المحكوم كان يقدم في الرشاوي من أجل حمايته الأن يقع تحت ضغط أكبر وهو مساومة قادة المليشيات على المناصب وللعلم بقاء الدبيبة في السلطة مستحيل كاستحالة وجود الغول والعنقاء أو الخل الوفي” وفق قولها.

وتابعت: “الدبيبه يريد تقديم المناصب كقربان لحفتر ليس لكم وقد بدء في التواصل معه لعلمه بأنكم لستم حوله من أجله ولو تفاهم معه سيبيعكم الدبيبه في نفس اللحظة ملاحظة الجميع قد تواصل مع حفتر حتى قادة مليشيات طرابلس بس بالدرقة باش مايقولوش عليهم خونه”.