الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال: سنمد يد العون للمتضررين في طرابلس

ليبيا – عقدت لجنة أزمة المنطقة الغربية في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اجتماعًا عاجلًا لتدارس تداعيات الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع تم برئاسة حسين البحباح رئيس اللجنة وكيل الوزارة لشؤون الديوان وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن القائمين على الدعم النفسي والاجتماعي وفرعي الشؤون الاجتماعية في العاصمة طرابلس وبلدية أبو سليم.

وأضاف البيان إن المجتمعين أجروا تقييما أوليا للأضرار حسب المعلومات الواردة من المختصين فضلا عن الاتفاق على تشكيل فرق عمل للدعم النفسي والاجتماعي تنطلق إلى مناطق الاشتباكات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لحصر الأسر المتضررة وإجراء البحوث الاجتماعية عنها وتقديم يد العون لها.

