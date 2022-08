ليبيا- ترأس وكيل الشؤون العامة بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد اجتماعا لبحث الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد مشاركة القائمين على الإدارتين العامتين للدعم المركزي والعمليات الأمنية ومديرية أمن طرابلس ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في الاجتماع الذي شهد استعراض الوضع الأمني بشكل عام داخل العاصمة بعد الاشتباكات فيها.

وأضاف البيان إن المجتمعين بحثوا وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين طربلس وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن لمنع حدوث أي خروقات وتكثيف عمل الدوريات والتمركزات فيها لحفظ الأمن والمجاهرة به والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

وتابع البيان إن الاجتماع شهد تدارس أهم الاحتياجات والإمكانيات التي يتطلبها عمل الدوريات والتمركزات لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.

The post داخلية تصريف الأعمال تبحث وضع ترتيبات لتأمين العاصمة طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية