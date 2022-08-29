الدبيبة يقدم واجب العزاء في بعض ضحايا اشتباكات طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من المسؤولين الحكوميين بتقديم واجب العزاء لبعض ضحايا الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

و بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة فقد قدم الدبيبة واجب العزاء يوم أمس الأحد لعائلتي الفقيدين “مصطفى بركة” والدكتور “حسين الككلي” اللذين وافاهما الأجل المحتوم خلال أحداث طرابلس.

و حضر المراسم كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، و رئيس الحكومة عادل جمعة، و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، و وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو.

وكانت الأحداث التي شهدتها العاصمة قد أسفرت عن مقتل (32) شخصًا بينهم نساء وإصابة مايزيد عن (150) آخرين بجراح متفاوتة.