أعيان العزيزية لـ الدبيبة: داعمون لحكومتكم وندعوكم لزيارة ورشفانة ولقاء أعيانها

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بأعيان بلدية العزيزية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة محمد الحويج.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة عضو مجلس النواب عمر تنتوش وعميد بلدية العزيزية بشير رمضان في الاجتماع.

وبحسب البيان جدد الأعيان خلال اللقاء دعمهم لحكومة تصريف الأعمال مع تقديم دعوة لرئيسها لزيارة منطقة ورشفانة ولقاء أعيانها.

