الدبيبة: مشروع التمديد قد انتهى وحلم الانتخابات اقترب

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن مشروع تمديد الجاثمين على صدور الليبيين منذ عشر سنوات قد انتهى وإن حلم الانتخابات قد اقترب أكثر فأكثر.

وأضاف الدبيبة، أن تعطيل الانتخابات بـ “القوى القاهرة” كان بسبب آلية الطعون والتي وضعت بالشكل الذي تفشل فيه العملية الانتخابية برمته.

وقال الدبيبة، مخاطبا رئيسي مجلس النواب والدولة، “يا سيد عقيلة وسيد المشري لقد فشل مشروع الحكومة الموازية لأن الشعب يرفض التمديد. الشعب الليبي ليس قاصرا حتى يخدع بفكر ظاهرها حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم فاقدة المشروعية”.

وأضاف، “أطلقوا سراح الليبيين بإطلاق القاعدة الدستورية ولنرحل جميعا عبر الانتخابات”.