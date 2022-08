بو الخطابية: لا بد من استمرار نقل الوقود وضمان توفيره للمواطنين في طبرق

ليبيا – عقد عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعا عاجلا بخصوص أزمة الوقود في البلدية على خلفية وجود خلافات بين سائقي صهاريج النقل.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي طبرق طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع ضم المعيين بالغرفة الأمنية والشركات الناقلة وعدد من السائقين فيما طالب بو الخطابية بضرورة استمرار العمل لنقل الوقود وتزويد المحطات به لمنع حدوث أي أزمة.

وأضاف ابليان إن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر شامل يضم ممثلين عن شركة البريقة النفطية والجهات الأمنية والشركات العاملة في مجال نقل الوقود لوضع حلول نهائية تكفل منع حدوث أي أزمات ترهق المواطنين في نطاق حدود بلدية طبرق.

