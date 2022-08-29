بريطانيا: إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد لأزمة الشرعية في ليبيا

أكدت بريطانيا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بخصوص الشرعية في ليبيا، مشددة على أنه من الضروري للغاية أن تتواصل جميع الأطراف الليبية مع الأمم المتحدة للاتفاق على مسار تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة وممثلة للجميع، وبدعم من جميع الفاعلين الدوليين.

جاء ذلك في بيان أصدره وزير شؤون شمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، اللورد طارق أحمد، مساء امس الأحد، بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى

وأدان الدبلوماسي البريطاني أعمال العنف التي وقعت في العاصمة طرابلس، السبت، داعيا جميع الأطراف بتقديم رغبات الشعب الليبي على مصالحهم الشخصية الضيقة.

واختم طارق بيانه بالقول إن المملكة المتحدة تقف مستعدة للعمل مع الليبيين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال سلام واستقرار دائمين في ليبيا وتحقيق الازدهار لشعبها.