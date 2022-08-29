اختفاء 3 أطفال ليبيين من مانشستر في بريطانيا

دعت والدة الأطفال الثلاثة الذين فقدوا في نهاية يوليو الماضي عندما “أخذهم والدهم في رحلة إلى مقاطعة شمال يوركشاير البريطانية ” إلى العودة الآمنة لأطفالها بعد أن ساد الاعتقاد بأنهم الآن في ليبيا.

وقال تقرير لصحيفة “ذا نورذرن إيكو” البريطانية، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “رأت داون دالي آخر مرة أطفالها، خالد الجهاني، ثمانية أعوام، وآسيا الجهاني، ستة أعوام ، وميمونة الجهاني، أربعة أعوام، في 30 يوليو الماضي بعد أن أخذهم والدهم من منزلهم في منطقة ويذينشو في مانشستر”.

وأضاف التقرير “كانت الأم تعتقد أنه سيأخذهم في رحلة إلى خليج روبن هود في مقاطعة شمال يوركشاير، ولكن عندما لم يعودوا إلى البيت في 10 أغسطس الجاري، تم الإبلاغ عن فقدهم، وتزعم الأم الآن أن زوجها السابق، فارس الجهاني، ربما سافر معهم إلى تونس، قبل العبور إلى ليبيا – حيث يوجد لزوجها السابق عائلة”.

وقالت دالي: “إنه مثل كابوس حي، أتمنى أن أسمع أصواتهم، أشعر بأنني عالقة في كابوس، وأشعر بالفراغ الشديد. إن عدم المعرفة هو الأسوأ”.

وأوضحت الشرطة في مانشستر أنها تعتقد أن الأطفال الثلاثة هم مع أحد أفراد الأسرة فيما أكد مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني أنه على اتصال بشرطة مانشستر الكبرى والأسرة.

وتابعت الصحيفة “تم ترتيب حدث لجمع الأموال للمساعدة في البحث من قبل بعض أصدقاء داون دالي في منطقة ويذينشو في مدينة مانشستر يوم السبت، 27 أغسطس، في شارع ستريتفورد، كما تم إطلاق صفحة على منصة Gofundme في 15 أغسطس لجمع الأموال للرسوم القانونية والرحلات، وقد جمعت الحملة أكثر من 3000 جنيه إسترليني”.

وفي بيان سابق، قالت شرطة مانشستر الكبرى: “في 10 أغسطس 2022، تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بفقد ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 6 و 4 أعوام من منزلهم في منطقة ويذينشو بمدينة مانشستر، ويعتقد أن الأطفال مع أحد أفراد الأسرة. والتحقيقات جارية لتعقب مكان وجود الأطفال”.

من جهته، قال متحدث باسم مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني: “نحن نقدم المساعدة لعائلة مكونة من ثلاثة أطفال تم الإبلاغ عن فقدانهم، ونحن على اتصال بشرطة مانشستر الكبرى”.