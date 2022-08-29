مكافحة الأمراض: 17 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 13% من إجمالي 129 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة فيما سجلت حالة وفاة واحدة وتمال 45 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في الكفرة وصرمان والخمس تسجيل حالة واحدة لكل منهم وفي صبراته 8 حالات وفي سرت ودرج ثلاث حالات لكل منهما.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.768 حالة منها الحالات النشطة: 309 حالة والمتعافين: 500.022 حالة والٍوفيات: 6.437 حالة.