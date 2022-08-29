اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا: لا استقرار في ليبيا مع وجود مرتزقة فاغنر الداعمة لحفتر

قال موقع ديكود 39 الإيطالي إن اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا كوباسير توقعت في تقريرها الأخير عدم الاستقرار في ليبيا.

وقال التقرير إن الصراع الدائم والنمو المحتمل للنفوذ الروسي الناتج عن تعزيز خليفة حفتر لا يسمحان في الوقت الحالي بتسجيل تقدم إيجابي في المسار نحو تحقيق الاستقرار في البلاد ما سيكون له أهمية حاسمة للمصالح الإيطالية بالإشارة إلى إدارة تدفقات الهجرة أَو توفير موارد الطاقة.

وأضافت كوباسير أن التزام روسيا في ليبيا يظل مكثفًا جداً نظرًا لوجود مجموعة فاغنر في المناطق التي يسيطر عليها حفتر.

وذكر التقرير أن تشكيل حكومة باشاغا الجديدة لم يحظ بقبول الدبيبة الذي تصرف بالبحث عن اتفاق مع حفتر وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الدبيبة بتعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط خلفًا لـ مصطفى صنع الله.

بالإضافة لذلك قالت لجنة كوباسير في تقريرها الأخير إن المسرح الليبي يمثل مصالح إستراتيجية ذات أولوية ويتطلب التزامًا قويًا من روما بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وبالتوافق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في رسم الحلول الفعالة لأمن واستمرارية تدفقات الطاقة، والإدارة الصحيحة لتدفقات الهجرة، ما يسهم في استقرار منطقة شمال إفريقيا حيث توجد علامات متزايدة على عدم الاستقرار داخل الجزائر وتونس.