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باشاغا: الدبيبة يسعى لترسيخ دولة دكتاتورية تستهدف من يعارضها بالقتل و السجن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

حمّل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب “فتحي باشاغا”، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، “عبدالحميد الدبيبة” و مستشاريه و عائلته مسؤولية الدماء التي سفكت و الأموال التي نهبت بسبب تشبثهم بالسلطة وعدم قبولهم إرادة الليبيين والتداول السلمي على السلطة.

وقال “باشاغا” في أول بيان له عقب أحداث طرابلس إنه لا يسعى للسلطة و إنما يسعى لإقامة دولة مدنية يسودها القانون” متهماً حكومة الدبيبة بالعصابة التي تمارس “القمع و الإرهاب” في العاصمة طرابلس.

و أكد “باشاغا” على تمسكه بمبدأ ممارسة الحقوق السياسية بالطريقة السلمية مشيرًا إلى أن “الدبيبة” هو من استغل موارد الدولة و مقدراتها لدعم مجموعات مسلحة، متهمًا إياه بالسعي لترسيخ دولة دكتاتورية تستهدف كل من يعارضها بالقتل و السجن.

و جدد “باشاغا” تأكيده على أن حكومته ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية و تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي، معبرًا عن أسفه لحالة الفوضى التي شهدتها العاصمة طرابلس متهمًا الكتائب التابعة للدبيبة بارتكابها. السبق

 

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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