اللافي: آن الأوان لتجاوز كافة الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ليبيا

علق النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، وأدت لسقوط عشرات الوفيات والجرحى.
وقال اللافي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “لن نخذل أبناء وطننا وسنواصل السير نحو الاستقرار والمصالحة، ولن نفرط في ما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي، “ليعلم الجميع أن الدرس المستفاد من تاريخ ليبيا، أن اللجوء للقوة للوصول للسلطة أو الاحتفاظ بها أمر لايخدم البلاد بل يدخلها فيما لا يحمد عقباه”، مشددا: “لقد آن الأوان لتجاوز كافة الخلافات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وصولًا لانتخابات حرة نزيهة”.
واختتم اللافي بالدعاء بالرحمة، لمن قضوا جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
2-1 نترحم على من قضوا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة يوم أمس، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ونؤكد أننا لن نخذل أبناء وطننا وسنواصل السير نحو الاستقرار والمصالحة، ولن نفرط في ما تحقق من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات pic.twitter.com/I8p7rvw2Cw
— عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) August 28, 2022
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