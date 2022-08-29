حرشاوي: تصريحات السفير الأمريكي عن الانتخابات الليبية “أكليشيهات فارغة”

أكد الباحث المتخصص في الشؤون الليبية جلال حرشاوي، أن تصريحات السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، عن الانتخابات “أكليشيهات فارغة”.

وقال حرشاوي في تصريحات صحفية له: “نورلاند يستخدم نفس العبارات على مدار الأشهر والسنوات الماضية، ولم يحدث شيء ولا يزال أصحاب السلطة في السلطة”.

وأضاف “يجب تحديث الدبلوماسية الأمريكية والغربية، فخطابهم الحالي، يتم تجاهله تمامًا من قبل الليبيين والدول الأجنبية أيضًا”.

وتابع “اشتباكات طرابلس كشفت كيف كان الدبيبة قاسيًا وعنيفًا، ولديه القدرة على هزيمة المنافس، فقد تمكن من الاحتفاظ بالسلطة، بعدما كان من المفُترض أن يتركها في ديسمبر الماضي، ولا ينوي إجراء الانتخابات قريبًا”.

واستطرد “الدبيبة لديه مهارة فائقة في الاحتفاظ بالسلطة، وفق سياسة الأمر الواقع، ويُمكن أن يظل في منصبه لسنوات، ويمكن لأعدائه البحث عن طريقة أخرى لمحاولة الإطاحة به، خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة”.

واستكمل “باشاغا يتعاون مع مليشيات محلية في طرابلس، لمحاولة الإطاحة بالدبيبة، إلا أنه فشل في ذلك، لأن الأخير كان مُنظمًا بشكل جيد”.