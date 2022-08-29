إنقاذ 6 وانتشال جثمان واحد من قارب الهجرة الذي انقلب قبالة سواحل طلميثة 

العنوان – طلميثة

انتشال جثمان أحد المهاجرين المصريين في القارب المنكوب الذي يحمل 27 شخصًا في منطقة طلميثة الساحل الشرقي

وانتشال الجثمان تم عقب بلاغ وارد من الكتيبة 153 مشاة عن وجود الجثمان وتم انتشاله من قبل أعضاء وحدة الإنقاذ البحري طلميثة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت وحدة الإنقاذ البحري طلميثة أعلنت اليومين الماضيين العثور على 5 مهاجرين، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وسبقتها عملية إنقاذ لمهاجر مصري الجنسية تم العثور عليه اليومين الماضيين أثناء دورية وحدة الإنقاذ داخل البحر بعد أن انقلب قاربهم.

وأوضحت الوحدة أن القارب يحمل 27 مهاجرًا، مؤكدة أنه تم إسعاف الحالة والانتقال بها إلى المستشفى.