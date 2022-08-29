خلال اجتماع الحكومة في بنغازي..باشاغا يأذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات 

العنوان – بنغازي

أعطى رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات.

وشدد باشاغا خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر رئاسة المجلس بمدينة بنغازي على حل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة وسرعة تنفيذها

وأوضح أن الميزانية الممنوحة ستوفر احتياجات الوزارات ولجان الأزمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا.

وأثنى على حرص النواب والوزراء مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة الليبية من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.

وترحم على أرواح الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية الولاية.

وأكد نائبي رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني وسالم الزادمة على أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية.

وذكر النائبان أن محاولات الحكومة منتهية الولاية لن تثنيهم عن مواصلة العمل، مؤكدين أن مجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته.

وذكر الوزراء أنهم على أتم الاستعداد لبذل الجهود من أجل خدمة المواطن وأنهم عاقدو العزم على ضرورة إتمامهم لكافة المهام الموكلة إليهم كلٍ حسب اختصاصه.