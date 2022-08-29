باشاغا يعطي الإذن بصرف التفويضات المالية للبلديات

أعطى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة بنغازي الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة.

وبين موقع أخبار وزارات الحكومة الليبية أن الميزانية الممنوحة ستوفر احتياجات الوزارات ولجان الأزمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا.

وأثنى باشاغا على النواب والوزراء لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة الليبية من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية .

وأكد نائبي رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني وسالم الزادمة أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية ولن تثنيهم محاولات حكومة الوحدة عن مواصلة العمل، وشددا على أن مجلس الوزراء بواصل عقد جلساته .

وشدد الوزراء على أنهم مستعدون لبذل الجهود من أجل خدمة المواطن كما أنهم يعقدون العزم على ضرورة إتمامهم لكافة المهام الموكلة إليهم كلٍ حسب اختصاصه.