سكان من مصراتة يمهلون باشاغا 24 ساعة لإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة

أمهل عدد من سكان شارع بازينة في مصراتة، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، 24 ساعة، لمغادرة جميع الآليات المسلحة والأفراد التابعين له المنطقة، وإخلائها من المظاهر المسلحة وإبعاد شارع بازينة عن الصراع.

سكان بازينة: غرباء يغلقون الشارع

واستنكر الأهالي، في بيان، تلاه أحدهم مساء اليوم الإثنين، «ما حدث في طرابلس من قتل وترويع للآمنين»، مستنكرين في الوقت نفسه «ما حدث ويحدث في مصراتة، من إقفال الطرقات والمنافذ وترويع للآمنين، وإغلاق شارع بازينة من قبل أناس غريبين عن الشارع وأهله»، فضلاً عن «وجود مرتزقة بين المدنيين الأبرياء»، داعين إلى ضرورة «عودة الحياة المدنية إلى الشارع».

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وعرّف الأهالي أنفسهم بأنهم «ثوار شارع بازينة مصراتة وبلدتي الفران وسيدي مبارك»، محملين فتحي باشاغا «كامل المسؤولية، مما ينتج عما يقوم به من أفعال»، معتبرين أنه «المسؤول الأول والأخير عن كل الفتن التي قد تقع بين ثوار المدينة وأهلها من أجل وصوله إلى السلطة».

اشتباكات طرابلس

وجاء البيان بعد يومين من اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط 32 قتيلا و159 جريحا، حسب آخر حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تبادل الاتهامات بشأن الاشتباكات الأخيرة. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة مساء الأحد «من شنوا العدوان على طرابلس، رضوا بأن يكونوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا». ومضى قائلا، «فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد لأجسامهم الفاقدة للشرعية»، في إشارة على ما يبدو لحكومة باشاغا ومجلس النواب.

في المقابل، حمّل فتحي باشاغا، الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات في طرابلس. وقال باشاغا في بيان «حالة الفوضى الأمنية في طرابلس، أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون، تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته». وأشار إلى أن «الدماء التي سُفكت والأموال التي نُهبت» يتحمل مسؤوليتها الدبيبة والعصابات المسلحة الداعمة له.

ويوم الأربعاء الماضي، طالبت اللجنة المشتركة المشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدد من الحكماء والمشايخ والأعيان من مصراتة وطرابلس، «جميع الأطراف الليبية» إلى نبذ استخدام القوة واللجوء للحوار وتحكيم العقل، وصولًا إلى خارطة طريق تنهي الصراعات السياسية والأمنية الحالية.