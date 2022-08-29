رئيس مجلس إدارة شركة النظافة بنغازي يبحث مع بوجواري تفعيل الشركة ومشاكلها 

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بنغازي عبدالرحمن زايد مع رئيس المجلس البلدي صقر بوجواري سُبل تفعيل عمل الشركة

وبحث زايد وبوجواري خلال اللقاء بمقر المجلس البلدي لمدينة بنغازي العمل على إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل والصُعوبات التي تواجه سير العمل.

وتطرق الجانبيان إلى وضع خُطة العمل والترتيبات اللازمة لقيام الشركة بأعمالها بعد استلام مجلس الإدارة الجديد لمهامه.

وتابع رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجلس التسييري إجراءات صرف مُرتبات العاملين بحيث تكون على الباب الأول ضمن الميزانية العامة للدولة، والتأكيد على أهميته لضمان انتظام صرف مُرتبات العاملين بالشركة.

وأبدى رئيس المجلس التسييري استعداد البلدية لتسلم الشركة ملف النظافة العامة حال جاهزيتها للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوبة