بحالة وفاة واحدة..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (17) إصابة بكورونا

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، تسجيل (17) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (13 %).

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الإثنين عدد (129) عينة، لافتا إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (112) عينة سالبة.

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (45) حالة شفاء.

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.768 حالة، والحالات النشطة 309 حالة، والمتعافين 500.022 حالة، والوفيات 6.437 حالة.