ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا على قرار المدعي العسكري العام القاضي بحجز شخصيات مدنية.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن في الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية مثل هذه التصرفات تعتبر تصفية للخصوم.

وأشار إلى أنه وبغض النظر عن قانونية هذا الإجراء أو صدوره عن مختص، فإن المستبد سيستخدم أية وسيلة للحفاظ على ما يعتبره انتصارًا من خلال التخلص من خصومه أو ممن خالفه الرأي.

The post كرموس يعلق على قرار المدعي العسكري العام القاضي بحجز شخصيات مدنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

