اللجنة العليا المشكلة من هيئة الاستثمار العسكري تعقد اجتماعا تشاورياً

بنغازي 29 أغسطس 2022 (وال) _ عقدت اللجنة العليا المشكلة من قبل هيئة الاستثمار العسكري والمكونة من اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية واللجنة الإعلامية، وذلك لبحث سبل تذليل الصعوبات أمام انعقاد المؤتمر العلمي الأول للتعريف بهيئة الاستثمار العسكري.

وفي تصريحات لمراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر لواء ” دحسن العبيدي ” أن المؤتمر سينطلق اعتباراً من 4 سبتمبر إلى 6 سبتمبر وسيطرح المؤتمر توضيحاً علمياً لدور الاستثمار العسكري في دعم وتعزيز اقتصاد ليبيا.

وقال العبيدي أن الاستثمار العسكري يعززه قانون

يراقب عمل المستثمرين ويوفر للمستثمر البيئة الملازمة،

والتي من شأنها أن تشجع المستثمرين على العمل والاستثمار في ليبيا بعد وجود قانون ينظم ويضمن حقوقهم.

وجاء هذا المؤتمر نتيجة للركود الاقتصادي، الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، وتعثر كافة المشاريع

التنموية والاستثمارات العامة.

ومن جانبها، قالت مدير إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الدكتورة ” عائشة البرغثي” أن دور المرأءة مهم جداً ومشاركتها في هذا المؤتمر ضرورية لدعم وتشجيع المرأءة على العمل والمشاركة، مثمنة دور اللجنة العليا للمؤتمر واللجان الفرعية التابعة للمؤتمر على تسليط الضوء على المراءة و الإهتمام بدورها في التمنية والاستثمار. (وال _ بنغازي) ع م

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