النواب “كلمة السر”.. العقوري: المؤسسة العسكرية تواجه خطرًا حقيقًيا في نزع الشرعية منها

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن اعتقاده الأكيد ووفقًا للمعلومات المتوفرة بأن استهداف مجلس النواب المتكرر بحملات الكراهية والتحريض التي نتج عنها أخيرًا الهجوم على مقر المجلس بمدينة طبرق وإحراقه وتدمير محتوياته بالكامل إنما يهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية التي كان لمجلس النواب الفضل الكبير في دعمها وإعطائها الشريعة القانونية للعمل من خلال عملية ديمقراطية، ومن ممثلي الشعب الليبي الذي اختارهم في انتخابات حرة.

العقوري وفي بيان له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكد أن المؤسسة العسكرية التي نجحت في بناء وحداتها ونجحت في الحرب على الإرهاب والمجموعات المسلحة تواجه خطرًا حقيقًا في نزع الشرعية منها التي تستمدها سياسيًا من مجلس النواب، الذي كان دومًا من أبرز أولوياته بناء مؤسسة عسكرية موحدة لحماية الوطن وخيراته.

وحذر العقوري من أن هناك خطرًا حقيقيًا من العودة للمربع الأول، وهو العودة لفوضى المجموعات المسلحة والمتطرفة وفشل التحول إلى دولة المؤسسات والقانون التي يطمح جميع الليبيون إليها .

وعبر العقوري عن استغرابه الشديد من أن أجهزة حساسة في الدولة ذات علاقة لم تتحرك للتحذير من الهجوم على مقر البرلمان أو منع المخربين من الهجوم عليه، وأن ذلك يضع تساؤلات على رؤوساء تلك الأجهزة.

العقوري نوه إلى أن التحقيقات في الهجوم على مقر البرلمان ما زالت جارية وستكشف حتمًا هوية المقصرين والمتقاعسين، وسينالون الجزاء الذي يستحقونه.