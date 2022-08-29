الحافي: الليبيون بحاجة إلى فتح صفحة جديدة

قال محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، إن الليبيين بحاجة للمصالحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار.

وأوضح الحافي، في كلمته خلال حلقة نقاش، نظمها المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، حول مشروع المصالحة الوطنية، أن بنود صياغة قانون العدالة الانتقالية، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين.

وترأس عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي حلقة النقاش، التي حضرتها وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حليمة البوسيفي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعمر حجازي، ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية “الفيديو”.