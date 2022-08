بودوارة: المعركة تُدار من الخارج وحكومتا باشاآغا والدبيبة ما هما إلا أداة لتنفيذها

ليبيا – حمّل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، أشرف بودوارة، جميع الأطراف والأجسام المنتهية الولاية؛ سواء مجلسا النواب والدولة والرئاسي أو حكومتا باشاآغا والدبيبة، المسؤولية الكاملة عن الاشتباكات الدامية التي وقعت في العاصمة طرابلس؛ وذلك نظرًا لصراعهم المرير من أجل السلطة والمال، وعدم رغبتم في إنهاء الأزمة الليبية.

بودوارة أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “نحن لسنا مع أي طرف من أطراف الصراع، ولن نكون جزءًا من الحرب الأهلية، ولم ولن نشترك في سفك دماء الليبيين مهما كان الأمر، بل نحن مع الشعب الليبي ورفع المعاناة عنهم، وإخراج جميع القوات الروسية والأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

وشدّد بودوارة على أن كلا الحكومتين (باشاآغا والدبيبة) غير شرعيتين ولم يخترهما الليبيون، بل هما متصارعتان من أجل السلطة والمال فقط، مؤكدًا أنه لن يستطع أحد المتصارعين حسم المعركة لصالحه، سواء كانت عسكرية أو سياسية؛ لأنهم لا يريدون السلام والأمن والاستقرار للوطن، خاصة أن المعركة تُدار من الخارج، وما هم إلا أداة لتنفيذها.

ورأى أن ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية إزاء اشتباكات طرابلس، ليست في مستوى الحدث الجلل الذي أصاب العاصمة من قتال طال السكان المدنيين، والذي أودى بحياة 23 شخصًا وإصابة 140 آخرين، فضلًا عن نزوح مئات العائلات، مضيفًا: “هذه أحداث مؤسفة للغاية، ونحن نُدينها ونستنكرها بشدة”.

وأردف: “ستكون ليبيا عاملًا مساعدًا وقادرًا -برفقة جيراننا وأشقائنا وأصدقائنا في كل مكان-، على جعل العالم مكانًا أكثر استقرارًا وأمنًا، وذلك عبر المشروع الوطني الدستوري الذي ندعو إليه، المُتمثل في عودة الملكيّة الدستورية للبلاد”.

وكشف أن هناك اتصالات مكثفة ومستمرة مع مختلف الدول والمنظمات والقوى الدولية، وجميع شرائح ومكونات المجتمع الليبي من دون استثناء، وبكل اتجاهاتهم، إلا أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الليبية، هي نقطة البداية التي يجب أن يتفق عليها الجميع.

واختتم بقوله: “ندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره وواجبه القانوني والأخلاقي في حماية ومساعدة الليبيين بالعودة إلى الملكيّة الدستورية ودستورها لعام 1951، حتى تستطيع البلاد أن تخطو نحو طريق يستعيد من خلاله المواطنون الأمن والسلام، كحل وحيد وقادر على إنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد”.

