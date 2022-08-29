التكبالي: لنختصر الطريق ونتحاور مع الميليشيات بدل إضاعة الوقت

اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن المليشيات المسلحة تملك اليد العليا على الحكومات التي تأتي على رأس السلطة التنفيذية في البلاد، الأمر الذي يقضي على الحوارات السياسية ويدمر خارطة الطريق.

وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أكرر ما قلته، ما دام كل حكومة تأتي تقع تحت طائلة الميليشيات، وهي صاحبة اليد العليا، إذن لننسى كل الحوارات ونختصر الطريق، ونتحاور مع الميليشيات بدل إضاعة الوقت”.

وكان التكبالي، قال في لقاء متلفز:” لو دخل الجيش الليبي طرابلس حينما وصل إليها لاستقبلته الجماهير بالأحضان ولكن الدول الكبرى منعته”.