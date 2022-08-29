بالصور: بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية

أعلنت بلدية بنغازي تحويل مركز اللجنة الثورية، التي كانت بمثابة الحزب الحاكم خلال عهد حكم العقيد معمر القذافي، إلى مقر لسوق الأوراق المالية بالمدينة.

وقالت البلدية إنها «شرعت في أعمال الصيانة والتحوير والتجهيز لمقر سوق الأوراق المالية، وذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة السيد علي الحبري، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

وفي يوليو من العام الماضي عقدت اللجنة الوزارية المكلفة إعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبية، اجتماعها التمهيدي بمقر الشركة الضمانية القابضة بمدينة بنغازي، وحسب منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تناول الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 133 بشأن نقل المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري، ووزيرا التخطيط والمالية بحكومة الوحدة الوطنية، وعدد من الوكلاء، وعميد بلدية بنغازي ومجموعة من الخبراء الماليين والقانونيين.

وفي 30 يونيو من العام 2021، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، نقل مقر شركة سوق الأوراق المالية إلى بنغازي، وعقب صدور القرار قال وزير التخطيط فاخر بوفرنة إن السوق أُعيدت إلى مدينة بنغازي، حيث كان التأسيس والانطلاقة.

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).

بلدية بنغازي تحول «مثابة اللجنة الثورية» إلى سوق الأوراق المالية. (الإنترنت).