بعد الوقوف على الأضرار التي طالته جراء الاشتباكات.. وزيرة العدل تؤكد بدء صيانة مجمع المحاكم في طرابلس

العنوان-طرابلس

أكدت طمأنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة عبدالرحمن، البدء أعمال الصيانة بمقر مجمع المحاكم في مدينة طرابلس، مطمئنة المواطنين بشأن الملفات والوثائق العقارية، وفق بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها وزيرة الأحد صباح اليوم الاثنين، إلى فرع مصلحة التسجيل العقاري ومجمع المحاكم بمدينة طرابلس للوقوف على حجم الأضرار التي طالت المقرين جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة، يومي الجمعة والسبت.

وكان في استقبال الوزيرة لدى وصولها إلى فرع مصلحة التسجيل العقاري في طرابلس، رئيس مصلحة التسجيل العقاري المستشار فرج المحمودي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب شؤون الفروع ورئيس فرع المصلحة طرابلس ومدير إدارة المعلومات والإحصاء وبعض مديري الإدارات والموظفين التابعين للمصلحة.

ووقفت وزيرة العدل خلال الزيارة على حجم الأضرار التي تعرض لها مبنى فرع المصلحة بشارع الجمهورية إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين.

وقال بيان الوزارة أن الوزيرة تطمئن كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة بأن الأضرار التي لحقت بمقر الفرع لم تطل الوثائق والملفات العقارية، حيث إنها في أماكن آمنة.

كما أجرت الوزيرة زيارة تفقدية إلى مجمع المحاكم بشارع السيدي بمدينة طرابلس للوقوف على هذا المرفق الخدمي وما لحقه من أضرار تعرض لها إثر الأحداث التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، وقامت بجولة خارج المقر برفقة آمر نقطة الحراسة بالمجمع.

وأكدت الوزيرة، خلال الزيارة، أن هناك بعض الأضرار المادية التي لحقت بعض المركبات وبعض النوافذ الزجاجية وإصابة مبنى نقطة الشرطة القضائية، منوهة إلى أن أعمال الصيانة بدأت، والعمل في المحاكم والنيابات يسير بطريقة طبيعية.

وكان قد تعرض مجمع المحاكم إلى أضرار نتيجة الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين.