ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن بيانات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا تحمل رسالة طمأنة لشخصيات غير متحالفة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وإن وجدت في مناطق سيطرته.

بن شرادة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” استبعد إقدام أي من وزراء الدبيبة على الاستقالة في الوقت الحالي، قائلًا: “من بقي مع الدبيبة حتى اللحظة الراهنة يعرف جيدًا أنه لا مكان له إذا سقطت حكومة (الوحدة)”.

ورفض بن شرادة، ما يطرح حول وقوع أعمال انتقامية، وخاصة بحق المقربين من الدبيبة، حال الدخول المرتقب لقوات باشاآغا للعاصمة، وزاد: “حكومة باشاآغا سلطة تنفيذية وستحيل من أخطأ إلى القضاء؛ ولا صحة لما يردد عن قبول الأخيرة بالتغطية على أي فساد مقابل دعمها”.

بن شرادة: لاصحة لما يردد عن قبول حكومة باشاآغا بالتغطية على أي فساد مقابل دعمها

