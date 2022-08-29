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الزوبية: العسكريون في ليبيا ليس لديهم مانعٌ من حرق ليبيا وتدميرها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق جمال الزوبية، العسكريين في ليبيا بإفساد الحياة السياسية ورغبتهم في حرق وتدمير البلاد، إن لم يصلوا إلى سدة الحكم، على حد تعبيره.

وقال الزوبية، عبر حسابه على “تويتر”:” العسكريون في ليبيا إذا دخلوا السياسة أفسدوها وليس لديهم مانعًا من حرق ليبيا وتدميرها إذا لم نتركهم يحكمون كما يشاءون”، على حد ادعائه.

وأضاف:” الأمثلة واضحة أمامنا القذافي وحفتر وباشاغا، ويتحدثون عن التداول السلمي بطريقتهم”، على حد زعمه.

وتابع:” باشاغا يقفل مصراتة ويحرقها، فضحه الله قبل الوصول للحكم، ويقدم علف نادر لاتباعه”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

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