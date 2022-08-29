مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، نشاط شركة الواحة للنفط خلال العام 2022، فيما يخص تطوير الاحتياطي والإتناج ونشاطات الحفر والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة الآبار.

جاء ذلك خلال اجتماع فني موسع مع مسؤولي الشركة، عقد بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، في إطار متابعة المؤسسة نشاط شركاتها في مجال تطوير الاحتياطي وعمليات الحفر والإنتاج.

– مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز

وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع استعرض معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الشركة مستهدفاتها.

حضر الاجتماع عن المؤسسة مديرا إدارتي الإنتاج أنور عقيل، وتطوير الاحتياطي نور الدين شقمان، وعدد من المختصين بالإدارات المعنية، وممثلون عن شركة تقنية ليبيا وشركة الجوف ومعهد النفط الليبي.

وعن شركة الواحة للنفط حضر رئيس لجنة الإدارة المكلف أنور شهلول، ومسؤولو إدارة الاستكشاف والمالية والحفر والإنتاج وهندسة المكامن، وعدد من الفنيين بالإدارات ذات العلاقة، وعبر الدائرة المغلقة ممثلون عن الشريك الأجنبي.