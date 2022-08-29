الدرسي: الدبيبة أنفق 150 مليون دولار على الميليشيات كأنها 150 دولار

صرّح عضو البرلمان الليبي، إبراهيم الدرسي، أنّ الدبيبة “قام بتحشيد الميلشيات لصفه ودعمها بالأسلحة والمال، حيث إنّه أنفق عليهم 150مليونًا وكأنّها 150دولار فقط!”

وأشار الدرسي، في مقابلة متلفزة، إلى أن صفقات السلاح في ليبيا قبل فبراير وصلت إلى 50 مليار دولار متركز في غرب البلاد وتمت السيطرة عليهم من قبل المليشيات.

وأضاف عضو مجلس النواب أنّ المليشيات تملك جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، وأنه لم تُقدَّم لباشاغا نفس الأسلحة التي قدمت لمليشيات الحكومة منتهية الولاية من حيث العدد والنوع والكيف، مؤكدًا على أنّ الدبيبة أنفق المال على السلاح أكثر مما أنفق على حكومته.